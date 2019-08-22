Либо меняемся сами, либо нас меняют извне

Внутриполитическая борьба – это естественный процесс в любом государстве. И для любого общества и государства важно, чтобы эта борьба и противоречия между политическими силами не приводили к дестабилизации страны до такого уровня, от которого оправиться, будет невозможно. Примеры этому могут быть разные, и естественно, любой пример имеет как субъективные причины, так и объективные.

Давайте рассмотрим политическую борьбу на примере сирийского конфликта, к чему привело желание оппозиции, сменить правящую шиитскую партию БААС? Кто виноват в том, что от некогда стабильной Сирии остались лишь руины? Что имеет на сегодня Сирия?

Итоги плачевны. Партия БААС с лидером Асадом как была, так и осталась, но правит она руинами, а само государство вместе с лидером превратилось в марионетку Ирана и России. Словом, от страны остался лишь пепел и одно название. Она находится под внешней оккупацией Ирана, России, Турции и США. То есть внутриполитическая борьба, которая быстро скатилась к средневековой «поножовщине» всех против всех не оставила ни малейшего шанса на восстановление государственности. Но вопрос: «Кто же виновен?», остается открытым. Кто-то скажет США, кто-то Саудовская Аравия и ваххабитская идеология, кто-то обвинит Эрдогана и Турцию, кто-то скажет Иран, Израиль, Россия. И так бесконечно можно искать внешних виновников.

Безусловно, в сирийском горе есть немалая доля и общего геополитического столкновения, но есть причины, которые оголили Сирию как страну и превратили ее в геополитический объект столкновений, полигон военных экспериментов. Виновата ли оппозиция с ее корыстными намерениями придти к власти? Безусловно, виновата. А правительство Асада? Тут вопрос переходит в другую плоскость, и начинаются споры.

Обвинять однобоко оппозицию в том, что она радикализировалась и «ударилась» в религиозную догматику построения шариатского государства не выдерживает никакой критики. При всем том, что Сирия – это мусульманская страна в ней позиции светского общества всегда были сильны, а говорить о том, что светская оппозиция Сирии в один миг переобулась в радикальных исламистов, не приходится. Оппозиция, или скажем, недовольные группы радикализировались под политическим давлением самих же властей.

Именно политика партии БААС и ее действия в общественно-политической и социально-экономической жизни, в распределении финансовых благ, привела к тому, что диалог между правительством и реальной оппозицией стал невозможен. Оппозиция и власть говорили на разных языках, и вот итог. Это итог не корыстолюбивой оппозиции, а итог неадекватного управления и несвоевременного реагирования на те, или иные проблемы.

Сирийский конфликт показателен не только для Сирии и истории одного государства. Он показателен для всех современных стран, которые имеют геополитическое значение, с одной стороны, а с другой, проблемы эффективного управления политэкономической системой страны. К сожалению, Азербайджану есть, что извлечь для себя из болезненного сирийского опыта.

На днях зампред партии «Ени Азербайджан», вице-премьер Али Ахмедов написал на своей странице в Facebook о политической мобилизации, о том, что «оппозиция, объединившись с заинтересованными зарубежными силами, начала по их заказу кампанию клеветы и лжи против Азербайджана».

Али Ахмедов отметил, что цель состоит в создании препятствий на пути устойчивого развития Азербайджана, снижении положительного влияния проектов, направленных на улучшение благосостояния людей, в желании навести тень на имидж Азербайджана: «По сути, они готовы делать все, что противоречит национальным интересам, и делают это. Обладая незначительной силой и влиянием, оппозиция довела до нужных адресатов информацию о своей готовности исполнить роль проклятой «пятой колонны».

Таким образом, под личиной «оппозиции» сформировалась и действует антинациональная группа. У них ни программы нет, ни стратегии, ни общественной поддержки, ни лидеров, завоевавших хоть какое-то доверие. Их зримые нездоровые политические амбиции, их желание прибегнуть к самым грязным формам во имя их реализации, доказывает их готовность сотрудничать с силами, представляющим большую угрозу нашим национальным интересам.

Сосредоточение всей деятельности оппозиции за рубежом, создание с помощью иностранных сил широкой пропагандистской сети, использование приемов и методов, испытанных в странах, в которых стабильность и спокойствие были нарушены усилиями этих сил, говорит о ее намерении использовать в конкурентной борьбе не политические, а иные методы». Али Ахмедов отметил, что по причине трансформации оппозиции в нездоровую и неконструктивную силу, актуальным становится вопрос объединения и мобилизации всех национальных сил на защиту государственности и стабильности.

Будем откровенны, подобные тексты, от столь высокопоставленного чиновника в иерархии «Ени Азербайджан», причем на странице Facebook, удается прочитать не каждый день. От слова никогда. А значит, есть на то причины, причем не маленькие. Чего уж греха таить, причин для подобного поста накопилось предостаточно. Тут нужно учитывать и внутриэлитные разборки, и как побочный эффект этого, борьбу с оппозицией, часть которой завязана на интересах тех или иных групп внутри власти, а другая часть на внешних игроках.

Партия «Ени Азербайджан» правит страной с 1993 года. С того момента по сегодняшний день в общественно политической жизни страны произошло многое. В первую очередь – это то, что выросло новое поколение, которое не видело над собой другого флага, кроме азербайджанского. Те элиты, которые на тот момент казались весьма эффективными в плане сохранения государственности как института, на сегодня перестали быть таковыми, более того архаизировались еще больше.

Нужно также сказать, что за 28 лет независимости Азербайджана произошли глубинные изменения в геополитической плоскости. Политическая и финансовая система мировых стран развивалась, менялась, модернизировалась, в то время, как правящая партия Азербайджана законсервировалась и продолжает управлять страной старыми методами. Причем в 1993 году, на момент прихода к власти партии «Ени Азербайджан», Азербайджан подавал большие надежды, как региональная держава, влияющая на все региональные процессы – залогом тому был открытый политический дискурс между всеми политическими силами и экономическим потенциалом страны. Сегодня же ничего этого нет.

В стране нет достаточно здоровой экономической среды, приближенной к либеральной модели, нет, открытого диалога между государством и обществом, нет диалога между политическими силами. Все это привело к тому, что целый полит-гуманитарный сегмент общества был лишен материальных средств и брошен на произвол судьбы. В результате этот сегмент ушел в оппозицию.

В условиях, когда у политических партий и в целом у общественного сектора нет внутренней финансовой подпитки, они, безусловно, ее найдут за пределами страны, и это аксиоматично. А представители правительства обвиняют их в том, что они «пятая колона» и начинают давить на них. В то время как сама правящая партия должна понимать, что внешние игроки, которые имеют в регионе интересы, будут пользоваться услугами оппозиционных сил, для того, чтобы надавить на правящий класс. Причем само правительство в свою очередь, для того, чтобы усилить свои позиции, тоже прибегает к поддержке внешних игроков.

Одновременно, оппозиция лишается собственных СМИ, и благодаря современным технологиям находят пространство для самовыражения не на общедоступных телеканалах или СМИ, а в интернет пространстве. От того сегодня Youtube каналы и Facebook страницы оппозиционеров влиятельнее того же АзТВ и других телеканалов, на которых говорится обо всем, но не о политической или экономической повестке дня.

Отдельная история азербайджанский парламент. Какие законопроекты эти депутаты лоббируют? Какие финансовые группы интересов они поддерживают? Никакие. Азербайджанские депутаты, с сожалением приходится констатировать, являются «кнопкодавами» для нужных законопроектов, которые «сливаются» сверху. Не более. Хотя парламент как институт на то и парламент, чтобы отображать и лоббировать разные финансовые и политидеологические интересы.

Но от того, что оппозиция или оппозиционное мнение вышло из общегосударственного оборота, существующие проблемы не решаются и не перестают существовать, они просто переходят в другую плоскость. А именно трансформируется во внутрипартийный, внутриэлитный конфликт. Классическая ситуация по Вильфредо Парето и его труду «Теория элит».

Политические элиты занимаются решением своих проблем, а финансовое положение общества нуждается в глубоких социально-экономических реформах. Но для проведения этих реформ, которые отчасти будут включать в себя на начальном этапе не совсем популярные методы, и задевать интересы определенных финансовых групп, нужна наивысшая поддержка общества.

Старая команда изжила свой потенциал, но при этом сдавать бразды правления политической системой новому поколению чиновников они не собираются. Страна нуждается в открытых диалогах между всеми политическими и финансовыми группами. С другой стороны нужен новый чиновничий пул, готовый идти на риски и менять внутриполитическую, экономическую, а вместе с тем и внешнюю политику страны. Азербайджан, и в частности правящая партия, в преддверии глобальных общемировых экономических и политических изменений должен быть готов ко всем вызовам. Либо государство и общество меняется и модернизируется само, либо его меняют и модернизируют извне, по чужому усмотрению.