Льготные квартиры — цена вопроса

Льготная ипотека на социальные квартиры, находящиеся в собственности Государственного агентства по жилищному строительству, постепенно теряет позиции как инструмент приобретения жилья. Так, в наступающем году на строительство и продажу квартир по льготным условиям из государственного бюджета будет выделено 142 млн. манатов — эта сумма меньше заложенной в бюджете текущего года на 20 млн. манатов (12,4%).

В частности сообщается, что упомянутая сумма предназначена для Государственного агентства по жилищному строительству и Фонда ипотеки гарантии кредитов. Судя по недавнему заявлению ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, в минувшем году льготных кредитов на покупку жилья было выдано на общую сумму в 49 млн. манатов, а по состоянию на январь-сентябрь текущего года этот показатель увеличился до 55 млн. манатов. При этом фонд апеллирует к «рекордным суммам» ипотечного кредитования, отмечая, что в минувшем году было выдано «обычных ипотечных кредитов» на 134 млн. манатов, а за девять месяцев сего года этот показатель увеличился аж до 64 млн. манатов.

Словом, цена вопроса «льготного ипотечного кредитования» — заявленные 55 млн. манатов за девять истекших месяцев. Помогут ли эти средства решить жилищную проблему необеспеченных граждан, тема отдельного разговора. К этому нелишне добавить, что сам подход к социальным категориям граждан, имеющим право на покупку квартир по льготным условиям, неоднократно подвергался критике в экспертных кругах. И если изначально государственная программа льготного жилья преподносилась как проект, призванный обеспечить жильем слои населения с низким уровнем дохода, позже выяснилось — это не главный критерий. Право на льготные квартиры получили граждане, уже охваченные социальной ипотекой. В результате социальные квартиры стали предметом коммерческого интереса для лиц, имеющих свое жилье.

Выступивший по этому поводу руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов отмечал, что лица, купившие жилье на льготных условиях, сдают свои метры в аренду: «Социальным ипотечным кредитованием без ограничений пользуются люди, не имеющие жилищных проблем. Стоит ли удивляться, что такие новоиспеченные владельцы стремятся заработать на льготной недвижимости, которая досталась им дешевле рыночной. Между тем, льготный проект изначально был направлен на решение жилищной проблемы бездомных».

Подходы к выбору правообладателей на льготные квартиры оспорил в беседе с нами также эксперт в области недвижимости Нусрет Ибрагимов: «Собеседник признал несовершенство критериев отбора граждан, получающих право на получение льготных квартир, отметив при этом отсутствие иного выбора. «Кто докажет, что одна семья нуждается больше, чем другая? Для этого необходимо изучить документы, — сказал он. — Случается, что граждане оформляют жилье на родственников и факт наличия жилой недвижимости у претендента на льготную квартиру доказать сложно».

Кроме этого, сам отбор претендентов по принципу «первым пришел — первым обслужен» в варианте с льготным жильем оказался весьма странным, поскольку при таком раскладе преимущества получают граждане с хорошими навыками работы на компьютере. Но какое отношение это обстоятельство имеет к решению социальной проблемы? Словом, социальный аспект решения проблемы с жильем оставляет желать лучшего, но есть и другие моменты. Специалисты недвижимого рынка неоднократно отмечали, что так называемого «льготного жилья» в рамках проектов социального жилищного строительства строится меньше, чем по рыночной стоимости.

И если в самом начале проекта льготного жилья о привлечении частных инвесторов не было речи, позже единый застройщик многоэтажного строительства объявил, что на территории, выделенной под социальный проект, будут предоставляться участки под строительство частным компаниям на основе тендера. Разумеется, что частники строят не бесплатно — большая часть отстроенных метров получает компания-инвестор, а другая переходит в ведение Госагенства по жилищному строительству.

На этом фоне Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд сообщил накануне, что «совершенствование механизмов обеспечения населения жилой площадью находится в центре внимания государства». А главное, по причине ограниченного доступа граждан с низкими доходами к ипотеке за неимением наличных для первоначального взноса, утвержден «Порядок сдачи в аренду жилых площадей Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда с обязательством продажи». Но что, в таком случае, мешает отменить первоначальный взнос по льготной ипотеке? Этот вопрос фонд оставил без ответа. Но тут же информирует, что «согласно утвержденному порядку, до конца года начнет действовать механизм сдачи жилых помещений в аренду с правом выкупа.

По мнению иных аналитиков, именно новая программа послужила сокращению средств, выделяемых на льготную ипотеку. Однако, судя по критериям отбора и реальной доступности льготного жилья для неимущих граждан, для бедных слоев населения ничего не изменится.