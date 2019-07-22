Льготное кредитование: куда уходят деньги?

Льготное кредитование призвано помочь предпринимателям начать или развить свой бизнес. Оно характеризуется пониженными процентами, удлиненным сроком, государственным субсидированием. Но в сфере их выдачи должен быть жесткий контроль. В противном случае, предоставление большого количества льготных кредитов может создать определенные проблемы для экономики.

На днях состоялся рабочий форум с участием предпринимателей, организованный министерствами экономики и сельского хозяйства Азербайджана, на котором была дана подробная информация о механизме получения льготных кредитов Фонда развития предпринимательства при Минэкономики. На мероприятии было озвучено, что за прошедший период текущего года 573 предпринимателям для осуществления инвестиционных проектов с потенциалом открытия свыше двух тысяч рабочих мест и общей стоимостью 183 миллиона манатов, было выдано 52 миллиона манатов льготных кредитов.

За отчетный период на реализацию более чем 2700 инвестиционных проектов субъектов предпринимательства, действующих в Абшеронском экономическом районе, было выдано 677,6 миллиона манатов льготных кредитов.

Как рассказал # вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов, если произвести расчеты, то получится, что на каждого из 573 предпринимателей придется менее 4 новых рабочих мест. Это совсем небольшая цифра.

«Получается, что создание одного рабочего места обойдется довольно дорого. Нужно провести анализ, чтобы понять, есть ли эффект от выдачи таких льготных кредитов. Может быть, более целесообразно будет давать в кредит суммы в 2-3 тысячи манатов тем, кто хотят открыть небольшой бизнес, и если этот бизнес будет расширяться со временем, то появятся и новые рабочие места. А возможно, есть смысл потратить средства на открытие крупного предприятия, которое бы дало работу нескольким сотням гражданам. Правда, сначала надо провести работу на тему того, что там было бы рентабельно производить, и куда затем сбывать произведенную продукцию»,–говорит эксперт.

Дж.Исмаилов подчеркнул, что количество инвестиционных проектов не всегда означает, что они все окажутся качественными, то есть в итоге будут приносить прибыль. По его словам, давать льготные кредиты нужно тем, кто проявил себя в бизнесе, и кому нужны средства, чтобы развиваться дальше. Также подобные кредиты могут помочь начать дело с нуля при наличии перспективного бизнес проекта. Но, например, многие фермеры, как говорит наш собеседник, и не знают о возможности получения льготных кредитов, и тут важно проводить просветительскую работу.

Глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов заявил # о том, что нужен мониторинг на предмет того, какую отдачу от льготных кредитов получили через год, пять лет и т.д.

«Создание новых рабочих мест в стране необходимо, ведь уровень безработицы в Азербайджане выше, чем об этом говорит официальная статистика. И дело не в том, что она неверная, просто определены неправильные критерии безработицы. Так, 890 тысяч граждан имеют земельные участки, и уже по этой причине не могут считаться безработными»,– говорит он.

По его словам, если благодаря льготным кредитам будут созданы долгосрочные рабочие места, такие вложения вполне могут окупиться. Кстати, если давать льготные кредиты НПО, они могут создать немало устойчивых рабочих мест, говорит эксперт.

«Необходимо контролировать, открыли в итоге планируемые рабочие места или нет. Не знаю, осуществляется ли подобный мониторинг. Например, можно говорить, что в аграрном секторе стало больше занятых, но, сколько из них в итоге стали участниками формального рынка труда? На все эти вопросы должны отвечать соответствующие структуры, вообще должно быть больше прозрачности. В нашей стране в последние годы государство вкладывает огромные средства в развитие предпринимательства и сельского хозяйства, однако нигде не говорят о результатах»,– отметил С.Мамедов

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил «Зеркало», что еще три года назад говорил о том, что создание одного рабочего места в аграрном секторе обходится слишком дорого – порядка 25 тысяч долларов. На что тратятся такие суммы непонятно.

«Иногда кажется, что дешевле выпускать ракеты, чем выращивать помидоры. А ведь расходы на сельское хозяйство на самом деле совсем невелики. Самое затратное – это хранилища для овощей и фруктов, а также техника для полива»,–сказал он.

По его словам, на Абшероне вообще нет особой необходимости развивать сельское хозяйство, для этого есть другие регионы. На полуострове можно было бы заниматься выращиванием шафрана и оливок, но, как отмечает эксперт, эти сферы развиваются слабо.

По словам экономиста Натига Джафарли, льготное кредитование нужно, и оно есть во многих государствах. Но проблема в том, что в нашей стране, как говорит эксперт #, Фонд поддержки предпринимательства менее чем за 15 лет работы, выдал 80% льготных кредитов крупным холдингам. Остальным же нередко достаются небольшие средства, и вопрос в том, достаточно ли их, чтобы развернуть деятельность. Хотя этот Фонд был создан именно для поддержки среднего и малого бизнеса.

Что касается новых рабочих мест, то, по словам Н.Джафарли, если речь идет о высокопроизводительных местах, которые создадут добавочную стоимость, где будут работать на экспорт, то затраты на них оправданы.

«Но у нас, как правило, речь о чем-то подобном не идет. Обычно открывают предприятия в сфере торговли или услуг. Надо знать, о каком роде деятельности идет речь, чтобы делать какие-то выводы. Госорганы должны давать более детальную информацию, чтобы ее можно было изучить. У независимых экспертов таких данных нет»,– сказал Н.Джафарли.