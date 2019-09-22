ЛГБТ-движение раскололось

Крупнейшая британская ЛГБТ-организация Stonewall раскололась из-за прав женщин и детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Поводы для раскола изложены в письме, которое 22 участника организации — в том числе один из ее сооснователей Саймон Фэншоу — отправили в газету The Times. По словам подписантов, из-за борьбы за права ЛГБТ-движения страдают права женщин, которыми те обладают из-за своего физического пола — в частности, право на аборт. Кроме того, младших школьников, по словам авторов письма, слишком рано побуждают к сомнению в своем гендере.

Фэншоу также обеспокоен нарастающим противостоянием между ЛГБТ-движением и феминистками из движения TERF (радикальные феминистки без транссексуалов), которые не считают сменивших пол мужчин женщинами и борются лишь за права женщин. По его словам, во время ЛГБТ-парадов можно часто увидеть плакаты «Смерть TERF», в то время как феминистки такой агрессии себе не позволяют.

«Если Stonewall останется столь непримиримым, наверняка будет место для новой организации, которая привержена свободе слова и фактам, а не фантазиям», — пишут авторы письма. Предварительное название такой организации: LGB Alliance.

Ранее 22 сентября стало известно, что в школах британского графства Уорикшир детей научат трогать и «стимулировать» собственные гениталии (lenta.ru)