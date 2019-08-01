Левые Германии считают Ангелу Меркель причастной к развалу ДРСМД

Парламентская фракция Левой партии ФРГ считает, что немецкое правительство приложило недостаточно посреднических усилий для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила в четверг в Берлине зампред фракции Севим Дагделен, сообщает ТАСС.

«Канцлер Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас, по всей видимости, недооценили значимость этого договора, заключенного в 1987 году. Содействовав Трампу, они несут часть ответственности за разрушение этого исторически важного договора. Вместо того чтобы принимать меры по укреплению доверия, активно бороться за сохранение ДРСМД и настаивать на независимой оценке взаимных упреков США и России, правительство безответственно повторяло за Трампом его недоказанные обвинения», — сказала она.

| 2019-08-01T14:33:32+00:00 1 августа 2019, 16:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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