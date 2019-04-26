Летом во властной вертикали Армении ожидаются серьезные кадровые перестановки

Летом во властной вертикали Армении ожидаются серьезные кадровые перестановки. Как сообщает news.am, об этом пишет армянская газета «Иратес», ссылаясь на собственные источники.

«Напомним, что при премьер-министре действует состоящая из нескольких человек команда, осуществляющая кадровый «кастинг», на результаты исследований которой также подействуют изменения, которые будут, в первую очередь, в правительстве, причем на самом высоком уровне. Наши источники в кабмине не исключают, что дело может дойти и до Каргин Айко – мэра Еревана. Дело в том, что сегодняшний грязный, неухоженный вид города уже действует на нервы и премьера. Если все так продолжится, то в июне-июле в плане сбора мусора будет просто катастрофическая ситуация. Глава кабмина пожертвует Марутяном, чтобы успокоить и без того разочаровавшийся народ. Просто параллельно с этим встает вопрос, а кого назначить? Среди членов блока «Мой шаг» в Совете старейшин Еревана нет компетентного человека, который сможет позаботиться о проблемах города», — сказал наш источник», — отмечает издание.