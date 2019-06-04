Лето вступает в свои права

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится солнечная погода, прогнозируется северо-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-25, днем — 32-36, в Баку ночью 22-24, днем — 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность — 45-55 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) прогнозируется северо-западный ветер. Температура морской воды составит 20-21 градус.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) прогнозируется северо-западный ветер, температура морской воды составит 22-23 градуса.

Вечером в некоторых горных районах страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, град. Западный ветер местами усилится.