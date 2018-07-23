Лето ценам не помеха?

Летний сезон, оказывается, с нетерпением ждут не только школьники и учителя, чтобы насладиться каникулами и отдыхом, но и пенсионеры, малоимущие граждане. Их интересуют не столько путешествия, туристические маршруты, сколько цены на сельскохозяйственные продукты, которые можно купить подешевле и приготовить любимые блюда.

Визуально осмотрев контингент покупателей на столичных рынках и ярмарках нетрудно заметить, что половину из них составляют люди преклонного возраста и молодые семейные пары, по внешнему виду явно не относящиеся к среднему классу с собственной иномаркой. Эти люди, прежде чем выбрать товар и его купить, сначала обходят весь рынок, составляют в уме «шорт-лист» нужных для них продуктов, прицениваются, затем приступают к «алверу». Ведь траты должны соответствовать содержимому кошелька.

На прилавках столичных рынков в этот сезон изобилие. При этом ассортимент товаров практически одинаков везде: лук, картошка, тушки куриц, молочные изделия, фрукты, зелень, виноград, бананы, брокколи, манго… Спектр цен тоже широкий: от 1,2 манат за знаменитый розовый казахский помидор (это в разгар лета!) до 0,4 манат за иранские томаты. Местная слива стоит от 0,5 манат за килограмм до 2 манат. Клубника, не хачмазская, а джалилабадская, стоит 1 манат. Персики и нектарин с легко отделяющейся косточкой продаются за 0,7-1 манат.

Наблюдения на рынках и блиц-опросы покупателей показали, что, хотя прилавки ломятся от продуктов, цены остаются не по сезону высокими. Речь идет о качественных овощах и фруктах. Немного снизить цены продавцов заставляет жара, да и то только на те товары, которые немного подпорчены.

Как ни странно, цена на местный картофель упорно держится на уровне 0, 7 манат, чуть ниже иранские и пакистанские аналоги. В беседе с продавцами выяснилось, что в этом году большого урожая картофеля и лука не получили. Во-первых, фермерам самим трудно «пробиваться» на столичные рынки, находящиеся в монополии у чиновников, поэтому они картошку в мешках развозят по селам и продают, и наконец, в районах наметилась тенденция – выращивают только то, что можно подороже продать, потому и дефицит возникает. А дефицит картофеля с лихвой восполняется иранской продукцией, которая хоть и уступает по вкусовым качествам местной, но имеет весьма низкую себестоимость.

Нынче дефицитной сельхозкультурой является и чеснок, который экспортируется на российские рынки, как и помидоры, огурцы, ранняя картошка. Правительство поощряет инициативы фермеров, но от этого страдает внутренний рынок, куда поступает меньше продукции. Кроме того, формально организованные ярмарки никак не влияют на ситуацию: продукция, реализуемая на ярмарках и рынках, по цене мало отличается.

Правда, побродив по всем уголкам просторного рынка, можно наткнуться на группу продавцов, реализующих свой товар по ценам ниже среднего уровня, т.е. по 0,4-0,3 манат. Этот факт может и радует обычных потребителей, далеких от темы экономики и рыночных отношений, но граждане, интересующиеся аграрной проблематикой, понимают, что-то здесь не так. Мы решили прямо спросить одного из продавцов: мол, почему так дешево? После непродолжительных отговорок, продавец раскрыл секрет этого «демпинга». Оказывается, выгода здесь достигается за счет … банального недовеса. За дешевизну товара приходится расплачиваться «лишней» сотней граммов. В итоге, «базарлыг» получается тот же самый, как если бы приобрел товар у более честного продавца. Прямой расчет же здесь – на ожидание выгодной сделки, с которой покупатель отправляется на рынок.

Среди овощей безусловным лидером по дороговизне остаются помидоры. Если вечерком придти на базар, то можно купить залежалый товар дешевле, скажем, за 0,5-0,6 манат.

Огурцы продаются примерно по такой же цене. Болгарский перец упорно «не сдается»: 0,7-1 манат за килограмм и острый перец держится на отметке в 1 манат.

Зато продавцы обещают большой завоз винограда и арбузов – скоро август, пик созревания сабирабадских «полосатых» вкусных ягод. А пока среди фруктов и ягод на рынке преобладают грушы, яблоки, сливы и персики. Есть, конечно, имишлинские арбузы, которые стоят от 0,7 до 1 манат за килограмм.

Если пройтись по мясным рядам, то от продавцов нет отбоя. Они, перебивая друг друга, предлагают редким покупателям вырезки говядины, телятины. При этом в отличие от зимы, мясоторговцы удивляют своей уступчивостью. Они с легкостью соглашаются спустить цену на 0,5-1 манат. Причем эта тенденция наблюдалась на всех исследуемых рынках. Правда, если одни приводили в качестве довода действие знойного солнца, то другие отнекивались фразами типа «ахшам базары».

В беседе с корреспондентом «З» многие пожилые посетители столичных рынков жаловались на неоправданно высокие цены на сельхозпродукцию в разгар лета, на отсутствие контроля над рынками. По их словам, явно наблюдается корпоративный сговор: цены, например, на картофель, на помидоры везде одинаковые.

Высокие цены на овощи и фрукты продавцы объясняют по-своему. Как рассказал один из продавцов рынка «8-км», большая часть урожая вывозится за рубеж, как обычно в Россию.

За место на рынках тоже приходится платить, и оплата очень высокая. Надо учесть и то, что фермерам, пока они довезут товар до Баку, приходится потратиться на транспорт, погрузку — разгрузку товара и пр. Перекупщики выкупают у них весь товар и уже со своей наценкой перепродают продавцам. Вот вам цепочка, по звеньям которой, можно отследить процесс ценообразования на тот или иной товар.

Как отмечает независимый эксперт Вахид Магеррамов, столичные рынки находятся в монополии у олигархов, в этом сегменте свои правила игры. Цены на товары формируются не в результате здоровой конкуренции, а диктуются сверху. Если кто-то попытается «демпинговать», то его сразу удалят с рынка. Можно с уверенностью сказать только одно – многое в рыночном ценообразовании зависит от соответствующих государственных структур. Если они будут держать руку на пульсе, цены стабилизируются, а если вновь будет продемонстрирована слабость в регулировании – продолжится та же ценовая вакханалия, которую мы наблюдаем каждое лето.

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