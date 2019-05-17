Лето — плохое время для войны в Заливе

Обострение вокруг Ирана и дестабилизация в регионе Ближнего Востока, увеличит глобальные риски для мировой экономики, таким мнением поделился с # экономист Дмитрий Голубовский, комментируя, как будет влиять ситуация вокруг Ирана на мировой рынок.

«Конечно, дестабилизация региона сильно увеличит глобальные риски. Я напомню, что вторая иракская война сопровождалась ростом цен на нефть на фоне падения американского рынка акций. Я думаю, вполне можно ожидать повторения такого сценария», — считает аналитик.

По его словам, рост цен на нефть плох для производителей в развитых странах, в которых нет больших возможностей к сокращению издержек.

«Рост цен на нефть из-за войны может стать катализатором глобального спада. Хотя нефтедобывающие страны, такие, как Азербайджан и Россия, конечно, от этого выиграют», — подчеркнул он.

Голубовский добавил, что обострение в Персидском заливе безусловно будет поднимать цены, но ждать, что до осени ситуация сильно ухудшится не стоит.

«Лето — плохое время для войны в Заливе. Просто в силу климатического фактора: жара, песчаные бури. Американцы, если и будут наращивать давление на Иран, то только ближе к зиме. Сейчас в регионе недостаточно сил для полномасштабных операций. Кроме того, европейские союзники США не поддерживают обострение. На днях, например, испанский фрегат ушел из Залива, где сосредоточена группировка под командованием США. Так что время для войны еще не настало. Хотя теракты могут случаться, и это будет вызывать нервозность на рынке», — отметил эксперт.

Говоря же о том, что Китай отказался от иранской нефти, эксперт сказал, что Пекин отказался закупать иранскую нефть, пойдя навстречу США в торговых переговорах, и нарастив закупки американской нефти.

«Поскольку переговоры сорваны, Китай может снова нарастить закупки иранской нефти. Китай не станет безоглядно следовать американским санкциям», — резюмировал он.