Лето, бульвар, сексуальные фантазии: интуризм и южный город

Новые времена — новые традиции. Вот и жители одного южного города, который с недавних пор стал стремиться завоевать звание региональной здравницы, центра культурной и спортивной, а также гастрономической жизни, в общем туристического рая, лучшей здравницы, могли воочию убедиться в новых веяниях. Раньше ведь как было? Ходили туристы группами, одетые в отутюженные брюки и платья, вертели головами, внимая словам гида и иногда щелкали фотографии.

Да, ходили купаться. Группами и исключительно на пляжах южного города, да еще и в сопровождении их местных провожатых. А ведь среди туристов были и дамы. Причем, не все из них приезжали лечить старческие болезни. Были, черт возьми, и девушки «к поцелуям зовущие, все такие воздушные». И, как потом выяснялось, они также рвались в южный город в поисках большой и чистой любви, хотя бы в рамках времени, которое было указано в путевке. Но, то было время, не скажу пуританства, но больших сложностей в деле амурных похождений между аборигенами и интуристами.

Сейчас же, к радости местных казанов, все изменилось. В южный город повалили интуристы. Правда, вначале имел место завоз тех, кто сами рассматривали это место в качестве точки получения плотских утех со стороны девушек с заниженной социальной ответственностью. «Ала, бу няди, ала?» негодовали южногородцы, видя крах своих сексуальных фантазий, связанных с манящим словом интурист. К их радости, вскоре многое изменилось.

В южный город потянулись и привлекательные интуристки. И не просто потянулись, но и обнажили все свои достоинства. В прямом смысле слова. Да еще и в самом центре города, на приморском бульваре. Он по праву претендовал на звание самого длинного в Европе, давно обогнав украинский Днепропетровск по масштабам. Южногородскому бульвару было более ста лет, и он помнит времена, когда там выступали артисты эстрады, когда тут пели лучшие голоса рухнувшей позже империи. Да и яхты от берега ходили и общественные купальни были!

Но, вот загорающих топлес иностранок, подставлявших солнцу свои прелести посреди места прогулок горожан, еще не было. И я вам скажу это новшество пришлось по душе молодым, жаждущим любви южногородцам. Слух о том, что на бульваре можно поглазеть на дам, столь непривычных для местной публики нравов, быстро распространился. Выросла цена биноклей, постепенно к месту дислокации раскованных интуристок стали сдвигаться столики местных кафе и чайных. Уже появились готовые продавать билеты на это зрелище.

Да, были и возмущавшиеся. В основном, это были как раз те пожилые жители южного города, которые сетовали на то, что им уже не 18, и что их молодость пришлась на период, когда загорающих в одних купальниках дам на бульваре застать было невозможно. Правда, и среди них попадались философы. Подражая великому российскому адвокату Плевако, они заявляли: «А ведь могло быть и хуже!». Что они имели ввиду? То, что модернизация туристических нравов и традиций могла привести к тому, что в одних плавках, а то и без оных, на бульваре решат загорать мужчины-интуристы.

С тем, что это было бы крайне ужасно, соглашались все, в том числе и те южногородцы, чьи мысли с недавних пор стали заняты фантазиями о бесстрашных иностранках, что выбрали приморский бульвар в качестве наиболее подходящего места принятия солнечных ванн. Впрочем, никто не мог гарантировать, что интуризм в конечном итоге не повернется к жителям города и такой стороной…