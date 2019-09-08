Летняя жара во Франции привела к смерти 1,5 тысячи человек

Сильная жара в июне и июле во Франции привела к смерти 1,5 тысячи человек, сообщила министр солидарности и здравоохранения Аньес Бюзен.

В конце июля столбики термометров в городах Франции поднимались до непривычных показателей — абсолютные температурные рекорды были установлены в более чем 50 городах. Следом за волной аномальной жары пришли сильная засуха и высокая вероятность лесных пожаров.

Глава французского минздрава заявила о числе погибших в эфире передачи «Questions politiques» («Политические вопросы»), которую транслировали радиостанции France Inter и France Info. Она проводилась совместно с газетой Monde.