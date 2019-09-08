Летняя жара во Франции привела к смерти 1,5 тысячи человек

Сильная жара в июне и июле во Франции привела к смерти 1,5 тысячи человек, сообщила министр солидарности и здравоохранения Аньес Бюзен.
В конце июля столбики термометров в городах Франции поднимались до непривычных показателей — абсолютные температурные рекорды были установлены в более чем 50 городах. Следом за волной аномальной жары пришли сильная засуха и высокая вероятность лесных пожаров.
Глава французского минздрава заявила о числе погибших в эфире передачи «Questions politiques» («Политические вопросы»), которую транслировали радиостанции France Inter и France Info. Она проводилась совместно с газетой Monde.
«Мы зафиксировали 1500 дополнительных смертей… в эти месяцы… Из этих 1500 смертей около половины составляют люди старше 75 лет, но есть также взрослые люди, и даже самые молодые, на которых (жара – ред.) сказалась негативно», — сообщила министр.
| 2019-09-08T17:11:11+00:00 8 сентября 2019, 18:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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