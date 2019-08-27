Лесные пожары в Бразилии показали из космоса

Итальянский астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано в понедельник, 27 августа, опубликовал снимки масштабного лесного пожара в Амазонии, сделанные из космоса. Фотографии он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Дым, который, как видно, (распространился — ред.) на тысячи километров, десятки и десятки горящих очагов в лесу Амазонии», — написал он, пишет korrespondent.net.

Нынешние пожары в тропических лесах Амазонки, которые называют «легкими планеты», на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. Число очагов возгорания увеличивается.