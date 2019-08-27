Лесные пожары в Бразилии показали из космоса

Итальянский астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано в понедельник, 27 августа, опубликовал снимки масштабного лесного пожара в Амазонии, сделанные из космоса. Фотографии он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Дым, который, как видно, (распространился — ред.) на тысячи километров, десятки и десятки горящих очагов в лесу Амазонии», — написал он, пишет korrespondent.net.

Нынешние пожары в тропических лесах Амазонки, которые называют «легкими планеты», на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. Число очагов возгорания увеличивается.

 

| 2019-08-27T14:16:15+00:00 27 августа 2019, 15:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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