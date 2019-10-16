Лес рубят — щепки не летят

15 октября 2019 года Низаминский районный суд признал компанию ООО AKT ko LTD виновной в нарушении статьи 253.3.1 (Незаконная рубка (изъятие). Согласно данной статье за повреждение или уничтожение деревьев, кустарников и иных зеленых насаждений на лесных участках и участках, не включенных в лесной фонд, предусмотрено наложение штрафа на физических лиц в размере 2200 манатов, на должностных лиц в размере 5000 манатов, на юридических лиц в размере 35000 манатов.

Факт привлечения строительной компании к ответственности за уничтожение деревьев и зеленых насаждений, не может не радовать.

Огорчает одно, что в некоторых районах лес продолжают вырубать, причем с молчаливого согласия чиновников.

На днях в # обратился житель Огузского района Мазахир Велиев и рассказал, что у них в районе массово вырубаются леса.

«Вырубаются молодые и вполне здоровые деревья, древесина используется для производства мебели и паркета. Я сообщил о происходящем в Министерство экологии и природных ресурсов. Приехала комиссия и убедилась в моей правоте. Вместе с представителями министерства мы насчитали 46 срубленных фисташковых деревьев.

Сотрудники Минэкологии обещали принять меры, однако лес все так же вырубают. Все знают об этом и молчат. А Учреждение по охране и восстановлению лесов еще и наживается на этом. Чтобы получить «право» на вырубку леса, нужно просто заплатить руководителям Учреждения по охране и восстановлению лесов Огузского района 700 манатов, и руби, сколько хочешь», — сказал Мазахир Велиев.

Директор учреждения по охране и восстановлению лесов Огузского района Ильгар Гарибов, с которым мы связались, не согласен с Мазахиром Велиевым. «У нас охрана лесов находится на очень высоком уровне. Сегодня в Огузе нельзя ни то, что дерево срубить, даже щепку вынести из леса невозможно», — заявил # начальник управления.

По словам эколога, главы Национального центра экологического прогнозирования Тельмана Зейналова вырубка лесов в Огузе проводится вот уже несколько лет. «Территорию, очищенную от деревьев, используют как пастбище, или отдают под строительство каких-то объектов, все это делается с «согласия» или при непосредственном участии местных чиновников», — сказал эколог.

9 февраля 2019 года на сайте # была опубликована статья под названием «Лесная мафия продолжает уничтожать леса». В статье рассказывалось о вырубке лесов в Лерикском районе сотрудниками лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, которые продавали ее в мебельные цеха.

Статья возымела действие: руководители лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Южной зоны были освобождены от занимаемых должностей, массовая вырубка леса в Лерикском районе прекратилась. Надеемся, что виновные в уничтожении лесов в Огузском районе также ответят за беззаконие в районе.