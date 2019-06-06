Леонида Кучму обвинили в измене родине

Руководитель украинской делегации в ПАСЕ, депутат от фракции Верховной рады «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев в четверг обвинил представителя Киева в контактной группе Леонида Кучму в измене за его призыв к снятию блокады и запрету на ответный огонь в Донбассе.

Ранее Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса и призвал к запрету на открытие ответного огня.

В микроблоге Twitter Арьев написал, что считает односторонние уступки «сдачей национальной безопасности страны». «Поэтому прекращение сопротивления и торговля в этих условиях — прямая измена Украине», — написал он в Twitter.

| 2019-06-06T13:37:54+00:00 6 июня 2019, 14:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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