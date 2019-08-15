Леонардо: Неймар совершил ошибки

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал ситуацию с будущим форварда своей команды Неймара.

«Информация, что Неймар отстранён от тренировок с командой, — это ложь. Он работает по индивидуальной программе, восстанавливаясь от травмы. Он игрок „ПСЖ“, у него есть контракт с клубом на три года, не стоит об этом забывать. Мы должны всё проанализировать, прежде чем он сможет вернуться на поле.

Если говорить о реакции фанатов на него, то Неймар совершил ошибки. Я не был с ним знаком раньше. Со временем я узнаю его. И я искренне думаю, что он хороший парень с очень хорошим прошлым. Он потрясающий игрок.

Как уже известно, клуб ведёт переговоры по его будущему, но никаких подвижек в этом вопросе нет», — приводит слова Леонардо RMC Sport.(championat.com)

| 2019-08-15T21:21:07+00:00 15 августа 2019, 23:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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