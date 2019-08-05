Леонардо Ди Каприо дал совет начинающим актерам

Леонардо Ди Каприо посоветовал молодым актерам смотреть как можно больше фильмов и равняться на великих предшественников. Об этом он заявил в интервью газете Daily Mirror, отвечая на соответствующий вопрос.

«Я бы сказал, начните смотреть фильмы. Изучайте, что было сделано до вас. Сравнивайте себя с лучшими и начинайте свой путь, отталкиваясь от этой планки», — заявил Ди Каприо.

Актер также заметил, что он постоянно смотрит фильмы и поражается тому, как много уже было сделано в этой индустрии в прошлом.

«Первое, что я советую всем, кто спрашивает меня о работе в кино, — это помнить, что все сделанное вами остается в истории, выжжено на пленке», — отметил актер.

В интервью Ди Каприо также рассказал о работе с Брэдом Питтом и о фильме «Однажды в… Голливуде», российская премьера которого запланирована на 8 августа. Картина Квентина Тарантино рассказывает о событиях, разворачивающихся в Лос-Анджелесе в 1969 году. В основе сюжета лежит история экс-звезды телевизиoнных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Действие происходит на фоне событий с участием банды Чарльза Мэнсона и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт.(ТАСС)