Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии

Монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари» показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии — 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Лучший круг 21-летний пилот проехал за 1 минуту 19,307 секунды. Второе место занял британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон (+0,039), третьим стал его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,47).

В ходе третьего сегмента квалификации финский пилот команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен не сумел справиться с управлением и вылетел с трассы.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не сумел пробиться в третий сегмент, заняв 13-е место. Его партнер по команде француз Пьер Гасли показал 15-е время.

Гонка гран-при Италии пройдет 8 сентября.
| 2019-09-07T20:23:52+00:00 7 сентября 2019, 21:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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