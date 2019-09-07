Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии

Монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари» показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии — 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Лучший круг 21-летний пилот проехал за 1 минуту 19,307 секунды. Второе место занял британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон (+0,039), третьим стал его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,47).

В ходе третьего сегмента квалификации финский пилот команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен не сумел справиться с управлением и вылетел с трассы.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не сумел пробиться в третий сегмент, заняв 13-е место. Его партнер по команде француз Пьер Гасли показал 15-е время.