Лейла Эфендиева: Девичья башня станет символом начала джазового фестиваля

Осень в Баку имеет ряд ассоциаций. Одна из них — Baku Jazz Festival, который проходит в столице с 2005 года и в будущем году отметит свое 15-летие. А на пороге – 14 по счету джазовый праздник, организаторы которого готовят много сюрпризов.

Обо всем этом в интервью # рассказывает директор Baku Jazz Festival Лейла Эфендиева:

— Расскажите о церемонии открытия фестиваля…

— Фестиваль начинается 18 октября, и открытие совпадает с Днем Независимости Азербайджана. Так что, для нас это двойной праздник, и мы решили сделать первый день фестиваля доступным для всех.

Концерт пройдет на открытой площадке, возле Гыз Галасы. Помимо концертной программы готовим интересную инсталляцию в стиле art & jazz. Это будет джазовая подборка лучших работ мировых арт- аниматоров, которая объединилась в 20-ти минутный перфоманс , и таким образом, наша Девичья башня станет символом начала джазового фестиваля.

Уверена, что жителям и гостям города очень понравится наша программа.

Концерт также обещает быть интересным. На сцену выйдут как наши, так и зарубежные музыканты.

— Программа фестиваля как всегда очень насыщенная. На что вы делали акценты в этом году?

— В этом году фестиваль пройдет с 10 по 28 октября. Каждый из 10-ти дней расписан с утра до позднего вечера. Помимо многочисленных концертов — это мастер классы, дни джазовых фильмов, отборочные туры конкурса молодых исполнителей, арт- выставки, семинары, общение с музыкантами. Как видите, мы дарим людям джазовый драйв в течение всего дня.

— Какие концерты выбирает публика?

— Каждый год осенью мы наблюдаем за тем, как оживает наша публика. В прошлом году практически на все концерты зарубежных исполнителей был sold out. Соответственно, больший интерес зрители проявляют к концертам приезжих музыкантов.

Да и сами артисты очень любят бакинский фестиваль. В течение года мы получаем огромное количество писем от артистов, которые хотят вернуться в Баку. Учитывая, что многих из них повторно просит и публика, мы приглашаем. Это исполнители, концерты которых всегда проходят на «ура».

Чуть меньше ходят на концерты местных музыкантов. И я очень сожалею по этому поводу, потому что у нас замечательные исполнители. Но, видимо, зритель отталкивается от мнения, что попасть на концерт нашего музыканта можно в любое время, не только во время фестиваля.

Я очень рекомендую посещать именно фестивальные концерты, потому что каждый год музыканты готовят интересную программу. Это и джаз мугам, направление, которое пользуется огромной популярностью, и многие другие стили и жанры. В этом году у нас заявлены прекрасные музыканты — Турал Рафаэль, Султан Гусейн, Афшин Ализаде, и др.

В целом программа этого года получилась очень разноплановая. Будет французский джаз, босса-нова, джазовые дуэты с гитарой, потрясающие музыканты из Швеции, и, конечно же, столь любимые бакинцами африканские ритмы.

— Если говорить о наших звездах, то ваш супруг, легендарный музыкант Раин Султанов также готовит программу для фестиваля…

— Раин готовит к фестивалю новый масштабный проект. Это будет яркая премьера. Он очень ждет встречи с публикой и готовится к этому концерту. Проект – международный, в нем задействованы музыканты из Турции и Швеции. Это будет потрясающее красивая музыка. Раин посвятил программу своим виртуальным учителям, знаменитым на весь мир музыкантам, которые были его путеводными звездами в мир джаза. Всех приглашаем 22 октября в Театр музыкальной комедии.

— Джазовая публика в Баку сегодня помолодела?

— По моим наблюдениям, да. Если раньше на джазовый фестиваль главным образом приходили люди старше 45 лет, то сейчас все больше молодежи. Это прогрессивные молодые люди, которые хорошо разбираются в музыке и действительно любят джаз. В целях доступности цены на наш фестиваль начинаются от 10 манатов, а для студентов предусмотрена дополнительная 50% скидка. Одна из наших главных задач – привлечение молодежи. В то же время мы очень дорожим нашей старшей, самой преданной публикой.

Поверьте, в Баку живут самые большие фанаты джазовой музыки. Это люди, которые пишут нам в соцсетях, звонят и интересуются, когда в продажу поступят билеты. И в день старта именно они скупают первую партию билетов. Это также очень приятный момент.

— Baku Jazz Festival утвердил свою роль и на международном уровне. Что значит для вас это признание?

— Мы проводим этот фестиваль с 2005 года. За это время он утвердился как событие, которое знают и любят широко за пределами нашей страны. Нам было невероятно приятно получить в прошлом году письмо от мэтра мирового джазовой музыки Херби Хэнкока с благодарностью в адрес Baku Jazz Festival. Он написал, что бакинский фестиваль является частью мирового джазового сегмента, и наш флажок два года назад был поднят на мировой джазовой карте ЮНЕСКО.

Мы вкладываем в фестиваль все свои силы, работая над его организацией в течении всего года. И такая оценка – это самая большая награда для нас.

Радует и то, что большой интерес к фестивалю проявляют не только местные СМИ, но и журналисты ведущих мировых СМИ. Уже который год подряд к нам приезжает представитель Euronews, причем это его личная инициатива. Он очень любит наш фестиваль, а его репортажи из джазового Баку пользуются неимоверной популярностью.

— Что значит джазовый фестиваль лично для вас?

— Для меня вообще джаз — это главная музыка жизни. Меня радует любое событие, связанное с джазом, будь то концерт, или открытие джазового клуба. В рамках нашего фестиваля ежегодно проходит конкурс молодых музыкантов. Для себя я решила – если мы сможем привлечь к джазу даже одного или двух серьезных музыкантов в год – это уже достижение! Мы с особым трепетом относимся к нашему конкурсу. И я безмерно рада тому, что молодежь тянется к этой музыке. Ведь, помимо денежного вознаграждения, это еще и масса дополнительных шансов для молодого исполнителя.

К примеру, однажды председатель оргкомитета Рауф Алиев подарил одному из конкурсантов дорогой инструмент – саксофон. По возможности мы всегда и во всем стараемся поддерживать этих ребят.

Я очень люблю наши кинопоказы в рамках фестиваля. Эту программу курирует киновед Ульви Мехти. Я очень люблю его слушать, ему удается раскрыть такие интересные моменты, о которых больше нигде не услышишь и не прочитаешь. Я всегда говорю, что джаз в кино — это отдельная тема. Ульви раскрывает самые интересные факты, проводит свой анализ. И кстати, вход на эти показы совершенно бесплатный. Как и на все выставки и отборочный тур молодых музыкантов.

— Одной из особенностей Baku Jazz Festival последних лет является выбор в пользу малоизвестных музыкантов. Вы намерено отдаете предпочтение им, нежели звездам?

— Когда Раин Султанов начинал этот фестиваль, он очень хотел сделать его масштабным, ярким, большим событием и с большими звездами. И ему это удалось. Участниками Baku Jazz Festival были легендарные музыканты. Два года подряд здесь были просто сумасшедшие концерты.

Сейчас мы взяли курс на малоизвестных, но не менее талантливых музыкантов. А звезды в Баку приезжают и вне фестиваля. В течение года у нас проходят концерты замечательных исполнителей.

Что касается наших участников, то приведу всего лишь один пример. Два года назад мы пригласили на фестиваль группу из США Kennedy Administration. Это был их первый вояж за пределы родной страны. Дебют в Баку оказался настолько успешным, что спустя год группа уже открывала концерт Элтона Джона в Батуми. Сегодня Kennedy Administration — одна из самых востребованных групп в Европе.

Поэтому, к вопросу о звездах нужно подходить с правильной точки зрения, не забывая, что звезд можно увидеть везде, на каждом фестивале в Европе. Если речь не идет о легендах, то многие звезды стали вести себя более расслабленно на концертах, они больше болтают с публикой, чем играют. Молодые же горят, они зажигают. Думаю, это очень интересная и привлекательная особенность нашего фестиваля, о чем, кстати, не раз говорил и репортер Euronews.

Ирада Асадова