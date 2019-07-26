Лейла Алиева: На фестивале «ЖАРА» царит мир и любовь! 

Вице – президент Фонда Гейдара Алиева, поэт, редактор и общественный деятель Лейла  Алиева на церемонии открытия Международного фестиваля ЖАРА привлекла наибольшее внимание представителей СМИ.

Появившись на красной дорожке в первый день фестиваля, она поймала восторженные взоры журналистов и ведущих церемонии Яны Кошкиной и Константина Тарасюка.

«Я очень счастлива, что в Баку проходит такой замечательный фестиваль, который объединяет известных и молодых артистов из разных стран и дарит нам всем положительные эмоции и ощущение праздника», — сказала она в интервью ведущим.

Отвечая на вопрос # о том, что ей больше всего нравится в идее фестиваля ЖАРА, Лейла Алиева сказала:

«Это прежде всего удивительная атмосфера: на фестивале ЖАРА царит мир и любовь! Мне очень нравится наблюдать за добрыми, открытыми, красивыми людьми, которые выходят на сцену, сидят среди зрителей. Это также наши многочисленные гости, которые специально приезжают в Баку на фестиваль, а потом признаются, что оставили здесь частичку своего сердца», — отметила она

На вопрос журналистов, кого из артистов она слушает с наибольшим удовольствием, Лейла Алиева ответила:

«Мне нравятся  многие артисты. Люблю Филиппа Киркорова, очень нравится его хит «Цвет настроения синий». Люблю творчество EMINa, Григория Лепса».

| 2019-07-26T08:56:56+00:00 26 июля 2019, 09:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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