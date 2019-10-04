Лейла Абдуллаева: Послу поручено связаться с МИД Люксембурга в связи с провокацией на матче «Дюделанж» — «Карабах»

Министерство иностранных дел Азербайджана мониторит ситуацию с учетом провокации, произошедшей в ходе футбольного матча «Дюделанж» — «Карабах» в Люксембурге.

Об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Послу, аккредитованному в Люксембурге, поручено связаться с МИД этой страны и убедиться, что виновные в провокации найдены и понесут соответствующую ответственность», — заявила Л. Абдуллаева.

Напомним, накануне «Карабах» в гостях разгромил «Дюделанж» в рамках II тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.