Лейла Абдуллаева ответила Мнацаканяну

Из интервью министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна местному порталу tert.am становится ясно, что его адресной аудиторией является армянская общественность. Если говорить пространно, в интервью о демократических тенденциях министр иностранных дел, похоже, именно под завесой «демократии» хочет прикрыть бесстыдную и агрессивную политику Армении.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Рассуждения «о демократической системе и правилах» со стороны официального лица Армении, которая, оккупировав территории Азербайджана и осуществив этническую чистку местных азербайджанцев на этих территориях, попирая нормы и принципы международного права, отвергает Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт, резолюции СБ ООН, сколь смехотворны, столь же и фальшивы.

Сказанное З.Мнацаканяном об урегулировании конфликта показывает, что Армения далека от прекращения продолжающейся десятилетия политики агрессии и оккупации, от намерения установить нормальные отношения с соседями, проявляя уважение к принципам международного права, прежде всего территориальной целостности, в рамках международно признанных границ государств. Если министр иностранных дел Армении заинтересован в реальном построении демократии, процветании народа, безопасности и прогрессе региона, то вооруженные силы Армении следует немедленно вывести с оккупированных территорий Азербайджана, и они не должны препятствовать возвращению к своим очагам вынужденных переселенцев. Лишь после этого можно будет говорить об общечеловеческих ценностях, демократии и важности, придаваемой человеческой жизни», — сказала она.