Лейбористы призвали Мэй пересмотреть условия Brexit

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании призвала главу правительства страны Терезу Мэй пересмотреть условия соглашения с ЕС по Brexit, чтобы получить поддержку парламента. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении официального представителя лейбористов.

«Мы разочарованы тем, что правительство не предложило реальных изменений или компромисса, — говорится в документе, текст которого приводит агентство Reuters. — Мы призываем премьер-министра предложить внести в свою сделку настоящие изменения, чтобы найти альтернативный вариант, который сможет получить поддержку в парламенте и сплотить страну».

Как добавил в интервью Би-би-си теневой «министр по вопросам Brexit» в кабинете лейбористов Кир Стармер, позиция партии изложена в письме, направленном правительству. По его словам, лейбористы заинтересованы в продолжении переговоров с правящей Консервативной партией о путях выхода из тупика, в котором оказался процесс Brexit, однако ждут больших уступок со стороны кабмина. попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня. В письме она подчеркнула, что рассчитывает завершить процесс ратификации соглашения о выходе из ЕС до 23 мая, чтобы не проводить в выходящей из сообщества стране выборы в Европарламент. При этом она признала, что если Палата общин не успеет утвердить сделку в указанный срок, Соединенное Королевство будет юридически обязано их провести.