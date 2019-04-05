Лейбористы призвали Мэй пересмотреть условия Brexit

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании призвала главу правительства страны Терезу Мэй пересмотреть условия соглашения с ЕС по Brexit, чтобы получить поддержку парламента. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении официального представителя лейбористов.

«Мы разочарованы тем, что правительство не предложило реальных изменений или компромисса, — говорится в документе, текст которого приводит агентство Reuters. — Мы призываем премьер-министра предложить внести в свою сделку настоящие изменения, чтобы найти альтернативный вариант, который сможет получить поддержку в парламенте и сплотить страну».

Как добавил в интервью Би-би-си теневой «министр по вопросам Brexit» в кабинете лейбористов Кир Стармер, позиция партии изложена в письме, направленном правительству. По его словам, лейбористы заинтересованы в продолжении переговоров с правящей Консервативной партией о путях выхода из тупика, в котором оказался процесс Brexit, однако ждут больших уступок со стороны кабмина. попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня. В письме она подчеркнула, что рассчитывает завершить процесс ратификации соглашения о выходе из ЕС до 23 мая, чтобы не проводить в выходящей из сообщества стране выборы в Европарламент. При этом она признала, что если Палата общин не успеет утвердить сделку в указанный срок, Соединенное Королевство будет юридически обязано их провести.

| 2019-04-05T22:47:29+00:00 6 апреля 2019, 06:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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