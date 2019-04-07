Лейбористы могут прибегнуть к отмене Brexit во избежание выхода из ЕС без сделки

Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия может прибегнуть к варианту отмены Brexit, чтобы не допустить выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве. Об этом в воскресенье в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявила теневой «министр по делам бизнеса» Ребекка Лонг-Бэйли.

«Мы обещали членам нашей партии и нашим избирателям, что мы сделаем все возможное, чтобы избежать ситуации с отсутствием сделки, поэтому [отмена Brexit] это то, что мы рассмотрели бы очень и очень решительно», — сказала она.

Лонг-Бэйли при этом отметила, что лидер лейбористов Джереми Корбин продолжит на следующей неделе дальнейшие переговоры с премьер-министром Терезой Мэй, которая ранее предложила ему сесть за стол переговоров, чтобы вместе попытаться найти выход из тупика, в котором оказалась Великобритания в связи с кризисом вокруг Brexit.