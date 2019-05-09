Лех Валенса предложил создать Евросоюз заново

Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что Евросоюз легче ликвидировать и создать снова, чем развивать в нынешнем виде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на шведское издание Aftonbladet в четверг, 9 мая.

«ЕС был создан в совершенно иных условиях, чем те, которые имеют место сейчас. Я давно предупреждал Германию и Францию, что им не удастся спасти ЕС, если государства-члены пойдут так далеко, в разных направлениях», — заявил Валенса.

Валенса предложил составить список 10 обязанностей, под которыми каждая страна, снова пожелавшая вступить в ЕС, должна подписаться, а также 10 прав, которые будут им гарантированы.

«Иногда развитие должно сделать большой шаг, чтобы идти вперед», — сказал бывший президент Польши.

 

| 2019-05-09T19:40:05+00:00 9 мая 2019, 23:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss