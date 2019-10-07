Легендарный режиссер сыграет для бакинцев

В Баку 29 ноября состоится концерт группы культового режиссера Эмира Кустурицы The No Smoking Orchestra.

Как сообщает #, выступление коллектива состоится в Центре Гейдара Алиева.

Эмир Кустурица родился в Сараево в 1954 году. Учился в знаменитой пражской киношколе FAMU. Дебютировал в кино в 1981 году картиной «Помнишь ли Долли Белл?», удостоенной «Золотого льва» в Венеции.

Второй фильм Кустурицы «Отец в командировке» получил уже «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Вторую «пальму» Кустурица заработал 10 лет спустя за картину «Подполье».

После чего последовал приз за лучшую режиссуру в Венеции («Черная кошка, белый кот»).

В 1999 году Кустурица создает группу The No Smoking Orchestra и является ее постоянным членом. Кустурица выступает в составе группы в качестве гитариста.

Группа The No Smoking Orchestra представляет синтез рок-н-ролла, балканского панк-рока, цыганских мотивов, турецких маршей и азиатских мелодий.

Коллективу всегда удается удивить своих зрителей, представив грандиозное шоу, в котором зрители сами превращаются в его участников.

За свою жизнь Эмир Кустурица завоевал популярность и славу в различных сферах. Многогранная деятельность и талант превратили Эмира Кустурицу в символа балканской культуры.

В 2017 году мэтр представил фильм «По Млечному Пути», в котором также сыграл одну из главных ролей вместе с Моникой Беллуччи.