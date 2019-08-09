Леди Гаге придется раскошелиться за плагиат в песне Shallow

Певице и актрисе Леди Гаге грозит многомиллионный иск от автора песен Стива Ронсена, который утверждает, что мелодию из Shallow, звучавшую в фильме «Звезда родилась», украли из его сочинения, сообщает Page Six.

Композитор утверждает, что Гага взяла из его песни Almost (2012 год) музыкальный рисунок из трех нот (соль, ля и си-бемоль), который потом прозвучал в Shallow.

«Мы хотели полюбовно решить этот вопрос несколько месяцев, предоставили экспертизу профессора музыковеда, который определил, что в двух фрагментах есть сходство. Команда Леди Гаги никакого заключения со своей стороны нам пока не предоставила, хотя мы много раз запрашивали», — прокомментировал ситуацию адвокат музыканта.

РИА Новости

| 2019-08-09T17:09:49+00:00 9 августа 2019, 20:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss