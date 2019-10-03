Леди Гага озадачила поклонников странным заявлением

Американская певица и актриса Леди Гага написала в Твиттере, что планирует назвать свой новый альбом ADELE в честь другой известной исполнительницы, чем удивила своих поклонников, передает РИА Новости.

«Я назову свой следующий альбом ADELE», — написала она.

Подписчики удивились такой новости, а многие задались вопросом: шутка это или нет?

«Ты серьезно?» — прокомментировали пользователи в Твиттере.

После публикации Гаги подписчики стали активно размещать шуточные мемы на эту тему.

Кто-то предположил, что певица имела в виду вовсе не обладательницу премий «Грэмми», а другого человека с таким же именем.

«Вот еще несколько известных личностей по имени Адель. Возможно, она имела в виду кого-то из них», — написала подписчица.

Леди Гага пока никак не отреагировала на комментарии.

Раньше она никогда не работала с Адель. Максимум, что певицы делали вместе — фотографировались на звездных вечеринках.

О шестом альбоме исполнительницы стало известно весной этого года. Недавно и она сама подтвердила, что записывает студийник.