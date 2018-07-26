Лед тронулся?

25 июля Кабинет министров Азербайджана принял решение о выкупе земель, подпадающих под проект строительства автомобильной дороги, соединяющей проспект Зии Буниятова с дорогой Балаханы-Бинагади. Согласно решению Кабмина, выкупу также подлежат земельные участки, подпадающие под территорию новой автомобильной дороги Баку-Губа.

Согласно постановлению, выкупом земельных участков займется Государственное агентство автомобильных дорог (sputnik.az).

Отметим, что большую часть земель Бинагадинского и Балаханского поселков составляют земли, принадлежащие Государственной нефтяной компании SOCAR.

После уменьшения нефтедобычи на территории поселков большая часть земель была захвачена местными жителями и вынужденными переселенцами. На этих землях были построены дома, разбиты сады. К домам проложен водопровод, проведено электричество.

Несмотря на все перечисленное, до сегодняшнего дня, государство отказывалось признать право собственности владельцев этих домов. Земли, на которых были построены эти дома, все еще считаются собственностью SOCAR.

Как правило, в случае выкупа земельных участков для государственных нужд, лицам, которые не могли доказать свое право собственности на используемую им землю, выплачивается меньшая сумма компенсации, чем тем, кто мог предоставить документы на собственность.

На основании, каких критериев будут выкупаться земли, подпадающие под проект строительства автомобильной дороги, кому и в каком размере выплатят компенсацию?

С этими вопросами мы обратились к представителю главы исполнительной власти в поселке Бинагади Закиру Алиеву. «Действительно в Бинагади построено очень много домов, которые не имеют официального разрешения. Я не знаю, полагается им компенсация или нет», — заявил Закир Алиев «Зеркало».

По мнению заместителя председателя Бинагадинского муниципалитета Матанат Насибовой, возможно, лица, построившие дома на захваченных ими землях, получат какую – то компенсацию.

Как нам удалось выяснить, случаи незаконного строительства на захваченных земельных участках имеются также и в Губе.

Сотрудник отдела строительства и архитектуры исполнительной власти Губинского района Аваз Балакишиев подтвердил наличие незаконных строений. «Но я не знаю, подпадают ли они под территорию новой автомобильной дороги Баку-Губа. Мне также неизвестно, как будет решаться вопрос выкупа этих земель», — сказал Аваз Балакишиев.

«Компенсацию получат все, чьи земли подпадают под проект строительства автомобильной дороги, соединяющей проспект Зии Буниятова с дорогой Балаханы-Бинагади, независимо от того, имеются ли у них документы, подтверждающие право собственности», — заявил пресс- секретарь Государственного агентства «Азеравтойол» Анар Наджафли.

По словам Наджафли, сумма компенсации составит около 1000 манат за сотку земли. «В Губе мы собираемся выплатить 1500 манат за гектар», — сообщил пресс- секретарь «Азеравтойол».

Кажется, это первый случай, когда компенсация выплачивается всем гражданам, независимо от наличия документов на собственность. Лед тронулся…

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