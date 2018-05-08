Леарт Пакярада: Нам по силам обыграть Азербайджан

Защитник сборной Косово Леарт Пакярада высказался насчет матча против команды Азербайджана в рамках дивизиона D Лиги наций.

«Я уже собираю информацию о наших соперниках по группе. Следил за каждым из них. Все они хороши, слабых нет. Мы должны хорошо готовиться. Сборная Азербайджана в последние годы стала добывать хорошие результаты. К тому же, знаю, что ваш футбол развивается. Мы постараемся победить в матчах с Азербайджаном. Думаю, нам это по силам. Какими бы сильными ни были наши соперники по группе, мы способны взять первое место. Можно сказать, что матч с Азербайджаном будет проходить при такой атмосфере, словно это финал», — заявил Пакярада.

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