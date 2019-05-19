Ле Пен надеется на нормализацию отношений России и Европы

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила надежду, что отношения между Россией и Европой нормализуются.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

«У нас нет причин для того, чтобы быть в состоянии вражды с Россией. Мы надеемся, что наступит нормализация (в отношениях) европейских стран и России, потому что это в явных интересах европейских стран и, я думаю, в интересах России», — сказала она в беседе с РИА Новости.

В марте Марин Ле Пен в эфире радио RTL отметила, что антироссийские санкции привели «к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС» .

| 2019-05-19T17:34:47+00:00 19 мая 2019, 17:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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