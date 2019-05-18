Ле Пен: Макрон нарушил текст и дух конституции

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в «антиконституционном поведении». Так Ле Пен отреагировала на резкую критику Макрона действий её организации на пресс-конференции в Милане.

«Он, безусловно, нарушает текст и дух французской конституции», — заявила лидер французских правых.

По словам Ле Пен, президент — «избалованный ребенок», который не терпит разочарований и не желает соблюдать правила, пишет ТАСС.

Ле Пен уверена, что в случае провала макроновской партии «Республика на марше» на выборах в Европарламент президент должен покинуть свой пост.

В пятницу Макрон назвал успех партии Ле Пен на прошлых выборах в Европарламент «катастрофой» для страны и для Европы.