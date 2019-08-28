Le Parisien рассказала о реакции Брижит Макрон на извинения бразильцев

После того как президент Бразилии Жаир Болсонару обидел жену французского лидера Брижит Макрон, а Эммануэль Макрон ответил, что жителям станы следует стыдиться поведения своего лидера, многие бразильцы извинились перед первой леди Франции в твиттере. Об этом пишет Le Parisien.

Отмечается, что после комментария Болсонару, в котором тот соглашался с критикой возраста и внешности супруги Макрона, в Сети появились посты с хэштегом #DesculpaBrigitte (прости, Брижит). Некоторые пользователи даже попытались извиниться перед французской первой леди на ее родном языке. Среди тех, кто осудил действия Болсонару, оказался и писатель Пауло Коэльо, который в видеообращении к народу Франции принес «тысячу извинений» и осудил отношение президента страны к Франции. Писатель также заявил, что в настоящее время страна переживает темное время, но оно пройдет. К извинениям присоединилась и бразильская газета Extra, которая вышла с передовицей «Прости, Брижит».

По словам источников в окружении первой леди, она знает о появившихся в соцсети сообщениях и была ими тронута.(Газета.ру)