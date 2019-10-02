Лавров заявил, что последователи ИГ терроризируют половину Африки

Силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) переплелись с другими террористическими группировками, которые действуют на территории Африки, и угрожают половине африканского континента. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Игиловцы тесно переплелись с террористическими группировками уже в Африке. Это и «Аль-Каида» в исламском Магрибе и «Боко Харам», и «Аш-Шабаб». И сейчас вот этот террористический интернационал уже терроризирует, наверное, половину африканского континента. Особенно бесчинствует в Сахаро-Сахельском регионе», — сказал он.

По мнению Лаврова, западные страны рассматривают ситуацию на Ближнем Востоке, и, в частности, в Сирии с точки зрения геополитической борьбы, а не подавления терроризма. «Это та реальность, когда победители в Холодной войне ощутили свою безнаказанность, ощутили вседозволенность и решили делать по принципу — как хочу, так и ворочу. Мы по просьбе законного правительства в Сирии вступились за сирийское государство, за его суверенитет, территориальную целостность. И в итоге, в общем-то, смогли предотвратить такой же сценарий в Сирийской Арабской республике, что вызвало, к огромному сожалению, нервную реакцию наших западных партнеров», — добавил министр.(ТАСС)