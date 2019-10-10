Лавров выступил за диалог Дамаска и Анкары

Москва понимает озабоченности Анкары, но они должны регулироваться с учетом интересов Дамаска, заявил глава МИД РФ Лавров, комментируя начало военной операции Турции в Сирии, сообщает РИА Новости.

«Мы неизменно с самого начала кризиса в САР привлекали внимание к тому, что мы понимаем законную озабоченность Турецкой республики безопасностью своих границ. Одновременно мы всячески подчеркивали необходимость урегулировать эти озабоченности в рамках договоренности, которая существуют между Дамском и Анкарой, так называемое Аданское соглашение 1998 года», — заявил министр.

«Сейчас мы будем добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и САР. У нас есть основания полагать, что это в интересах обеих сторон и одновременно будем договариваться о том, чтобы все-таки наладились контакты между Дамаском и курдскими организациями, которые отвергают экстремизм и террористические методы деятельности. Мы слышали о заинтересованности и официальных представителей САР, и представителей курдских организаций», — подчеркнул он.