Лавров в Ереване: А как же памятник Нжде?

Находящийся в Ереване с двухдневным официальным визитом министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил выставку в Национальной картинной галерее, посвящённую 75-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), и в своем выступлении дал высокую оценку «роли армян в борьбе с нацизмом», отметив, что для него большая честь участвовать в открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в ВОВ.

По сообщению Sputnik Армения, Лавров подчеркнул, что представители армянского народа плечом к плечу с другими народами СССР участвовали в героических битвах с фашистским войском, освобождали страну и брали Берлин. «Армянский народ по праву гордится своими героями, которые внесли неоценимый вклад в общее дело разгрома нацизма», — сказал Лавров, отметив, что в России высоко ценят постоянное внимание в Армении к сохранению памяти о событиях ВОВ.

Участие армян плечом к плечу с представителями других народов союзного государства за освобождение родины факт неопровержимый и, конечно же, это признают и ценят во всех странах бывшего Союза. Но существует и другой факт: сегодня в Армении также гордятся другими представителями своей нации, которые сотрудничали с нацистами и воевали против Советской Армии в этой войне, более того, прежняя армянская власть возвела их в ранг героев и даже воздвигла одному из них — фашистскому палачу и предателю Гарегину тер-Арутюняну, служившему у нацистов под кличкой Гарегин Нжде, помпезный памятник прямо в центре Еревана, открывал который сам бывший президент этой страны Серж Саргсян. И именно МИД России, который возглавляет Сергей Лавров, в мае текущего года опубликовал доклад, посвященный ситуации с героизацией нацизма, в котором говорилось, что в отношении Нжде имеется информация о его сотрудничестве с нацистами. Но новая власть Армении, которая, по словам Лаврова, одной из первых откликнулась на приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в юбилейных мероприятиях по случаю отмечаемого в этом году 75-летия Победы в ВОВ, и пригласила главу российского МИД посетить выставку в Национальной картинной галерее, посвящённую 75-летию победы в ВОВ, все еще не демонтировала этот памятник, что свидетельствует: в Армении продолжается политика героизации фашизма. На это же обратил внимание в прошлом месяце и президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде. «К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ», сказал лидер Азербайджана. Кстати, тогда армянский премьер-министр Никол Пашинян в споре с Алиевым не смог привести весомые аргументы, ушел от ответа относительно памятника Нжде, пытался акцентировать внимание на вкладе его народа в победу над нацистами и обвинил азербайджанского президента в попытке субъективной интерпретации исторических событий тех лет. Дословно армянский премьер сказал следующее: «Мы поддерживаем любые конструктивные шаги, направленные на объективное освещение исторических событий тех лет, и выступаем против попыток их субъективной интерпретации. К сожалению, в речи Ильхама Гейдаровича мы увидели такие попытки. Я считаю, что слова президента Азербайджана неуважительны, в первую очередь для армянского народа». Между тем, Алиев в своем выступлении ни одним словом не подверг сомнению вклад армянского народа в победу над фашистами и ни одной фразой не проявил неуважения к армянам, что совершенно необоснованно вменил ему в вину Пашинян. Если Пашинян «неуважением» к армянскому народу счел слова сожаления Алиева о том, что «новая власть Армении не демонтировала этот памятник», то этот довод совершенно не выдерживает критики, поскольку речь была о «новой власти», но никак не об армянском народе. Алиев лишь констатировал факты и выразил общее мнение, которого придерживается руководство государств всего постсоветского пространства — «героизации фашизма нет места на пространстве СНГ». Ранее и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва удивлена установкой в Ереване памятника одному из создателей «Армянского легиона» вермахта генералу Гарегину Нжде.

Похоже, что армянская власть, отозвавшись в числе первых на призыв Владимира Путина принять участие в юбилейных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в ВОВ, пытается хоть как-то обелить себя и смыть с себя позорное клеймо защитников фашистских приспешников. Но пока в Ереване стоит памятник нацистскому прихвостню, виновному в смерти тысяч советских людей, искренность армянского руководства относительно отношения к памяти погибших в годы ВОВ будет подвергаться сомнению.