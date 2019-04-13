Лавров: США пытаются ограничить сотрудничество развивающихся стран с Россией и Китаем

Вашингтон предпринимает усилия для того, чтобы ограничить взаимодействие развивающихся стран по всему миру с Россией и Китаем. Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 27-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), об этом сообщает ТАСС.

«Недавно [США] изобрели новую вещь — так называемую концепцию обеспечения истинного суверенитета и ее используют для прикрытия нажима на развивающиеся государства в самых разных регионах мира, — сказал он. — Одновременно добиваются ограничения сотрудничества этих стран и с Россией, и с Китаем, и с другими независимыми центрами силы».

При этом, по словам министра, Москва и Пекин в Совете Безопасности ООН вместе противостоят попыткам обойти нормы международного права.

| 2019-04-13T17:25:38+00:00 13 апреля 2019, 20:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss