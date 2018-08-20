Лавров: РФ и Турция скоро договорятся о размежевании оппозиции и «Ан-Нусры» в Идлибе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Анкара в ближайшие дни достигнут договорённостей, которые обеспечат отмежевание отрядов оппозиции от «Джебхат ан-Нусры» в сирийском Идлибе.

«Когда турецкие коллеги развернули в этой зоне 12 наблюдательных пунктов, ситуация слегка успокоилась, но затем «Джебхат ан-Нусра» и иже с ними стали из этой зоны деэскалации обстреливать позиции сирийской армии и запускать беспилотники в попытках атаковать российскую авиабазу в Хмеймиме. Этому необходимо положить конец. Когда я недавно был в Анкаре, мы с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу пришли к общему согласию, что такое отмежевание боевых отрядов, которые готовы сотрудничать в урегулировании кризиса, от «Ан-Нусры» является приоритетом. Надеюсь, что в ближайшие дни мы не только продолжим этот разговор, но и найдем договоренности», – цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что «Ан-Нусры» в Идлибе много и группировка пытается управлять этой зоной.

Кроме того, он подтвердил проведение в ближайшие дни переговоров с турецкими партнёрами по Сирии.