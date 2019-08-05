Лавров рассказал о значении первого Каспийского экономического форума

В его словам, 1-й Каспийский экономический форум «придаст дополнительный импульс сотрудничеству в таких сферах, как торговля, инвестиции и туризм, что будет способствовать в том числе превращению Каспия в один из крупнейших мировых транспортно-транзитных узлов».