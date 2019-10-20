Лавров раскрыл способ «разводки» в дипломатии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «России 1» рассказал о способе «разводки» в дипломатии. Видео беседы опубликовано на странице министерства в You Tube.

Он привел в пример действия 44-го президента США Барака Обамы в конце президентского срока. В декабре 2016 года глава государства распорядился о высылке 35 российских дипломатов, а также закрытии доступа к двум объектам российской дипсобственности.

По словам Лаврова, Обама принял решение, поддавшись злобе из-за поражения демократических сил в ходе президентских выборов. Однако Москва не сразу отреагировала, так как осознавала, что действия Обамы были направлены на «подрыв позиции» выигравшего гонку республиканца Дональда Трампа, пояснил министр.

Москва приняла ответные меры, лишь удостоверившись, что санкции не только не замораживаются, но и расширяются, заключил глава МИД России.

Через несколько месяцев после решения Обамы, в июле 2017 года, Россия выслала 755 сотрудников американской дипмиссии и закрыла доступ к ряду объектов в Москве. Трамп поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за сокращение персонала дипмиссий. По его словам, это поможет сэкономить на зарплатах (lenta.ru)