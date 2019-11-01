Лавров посетит Ереван с официальным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Ереван с официальным визитом.

Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил журналистам глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

«У нас достаточно динамичные контакты, существует активный диалог, наша повестка достаточно широкая», — сказал З.Мнацаканян.

При этом он отказался прокомментировать возможность подписания меморандума о доступе российских специалистов в биолаборатории, созданные в стране на деньги из США.

«Об этом сможем говорить после переговоров. Мнения разных источников не влияют на нас. Очень неудобно, когда источники выносят наружу информацию», — добавил армянский министр.

Отметим, что ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в рамках визита С.Лаврова в Армению 10-11 ноября будет подписан меморандум, гарантирующий российским специалистам доступ в находящиеся в стране биолаборатории, построенные на деньги Пентагона.

| 2019-11-01T15:59:20+00:00 1 ноября 2019, 19:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss