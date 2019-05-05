Лавров подтвердил планы обсудить Венесуэлу с Помпео в Финляндии 6 мая

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на запланированной на 6 мая встрече с госсекретарем США Майклом Помпео в Финляндии обсудит ситуацию в Венесуэле и вопросы глобальной безопасности, передает РИА Новости.

«Встреча завтра в финском городе Рованиеми, где проходит двухдневная сессия Арктического совета, запланирована с госсекретарем Майклом Помпео, — сказал Лавров в воскресенье на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой. — Обсуждать мы будем Венесуэлу, но не только ее».

«У нас достаточно насыщенная повестка дня, проблем много, задач, которые требуют решения в международном плане, — продолжил глава МИД РФ. — Задач, связанных с глобальной и региональной безопасностью, тоже немало».