Лавров подтвердил планы обсудить Венесуэлу с Помпео в Финляндии 6 мая

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на запланированной на 6 мая встрече с госсекретарем США Майклом Помпео в Финляндии обсудит ситуацию в Венесуэле и вопросы глобальной безопасности, передает РИА Новости.

«Встреча завтра в финском городе Рованиеми, где проходит двухдневная сессия Арктического совета, запланирована с госсекретарем Майклом Помпео, — сказал Лавров в воскресенье на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой. — Обсуждать мы будем Венесуэлу, но не только ее».

«У нас достаточно насыщенная повестка дня, проблем много, задач, которые требуют решения в международном плане, — продолжил глава МИД РФ. — Задач, связанных с глобальной и региональной безопасностью, тоже немало».

| 2019-05-05T21:19:28+00:00 5 мая 2019, 23:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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