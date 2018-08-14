Лавров оценил отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва высоко ценит отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Лавров сделал на совместной пресс-конференции с своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Он отметил, что в сфере внешней политики Россия и Турция проводят независимый курс.

«Мы высоко ценим отказ партнеров присоединиться к антироссийским санкциям», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявлял, что санкции США, в том числе против России и Турции, нарушают принципы международной торговли. Он также рассказал, что ООН считает нелегитимными меры одностороннего экономического принуждения.

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