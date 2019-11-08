Лавров обсудит в Ереване вопросы карабахского урегулирования

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего официального визита в Ереван обсудит с армянским руководством урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, в ходе визита С.Лавров проведет встречи с премьером-министром и президентом республики, а так же с главой МИД страны.

«В ходе переговоров министр иностранных дел обсудит широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействие по линии ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, координация позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС и других международных форумах. И в фокусе внимания сторон также будет проблематика региональной безопасности, включая перспективы нагорно-карабахского урегулирования», — заявил М.Захарова.

Она также отметила, что стороны планируют подписать планы консультаций между МИД двух стран на 2020-2012 годы.

Отметим, что ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в рамках визита С.Лаврова в Армению 10-11 ноября будет подписан меморандум, гарантирующий российским специалистам доступ в находящиеся в стране биолаборатории, построенные на деньги Пентагона.