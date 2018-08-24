Лавров обсудит с главой МИД Саудовской Аравии экономическое сотрудничество

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр обсудят на встрече в Москве на следующей неделе экономическое сотрудничество двух стран и инвестиционные проекты, заявил журналистам замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.
«Отношения развиваются позитивно и успешно, идут контакты по всем направлениям. Есть много всего интересного, экономическое сотрудничество и инвестпроекты», — сказал Богданов.

По его словам, все эти вопросы будут обсуждаться в ходе рабочего визита аль-Джубейра в Москву.

 

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| 2018-08-24T13:07:15+00:00 24 августа 2018, 13:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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