Лавров обсудит с главой МИД Саудовской Аравии экономическое сотрудничество

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр обсудят на встрече в Москве на следующей неделе экономическое сотрудничество двух стран и инвестиционные проекты, заявил журналистам замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.

«Отношения развиваются позитивно и успешно, идут контакты по всем направлениям. Есть много всего интересного, экономическое сотрудничество и инвестпроекты», — сказал Богданов.

По его словам, все эти вопросы будут обсуждаться в ходе рабочего визита аль-Джубейра в Москву.

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