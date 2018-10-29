Лавров о затратах США на «продвижение демократии» в России

Москва располагает фактами вмешательства во внутреннюю политику со стороны США и знает, что Госдепартамент предписывает тратить 20 миллионов долларов в год на «продвижение демократии» в России. Об этом в программе «Россия. Кремль. Путин» заявил глава МИД Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

«У нас есть не просто какие-то подозрения в их отношении, а их закон, который называется «Закон о поддержке Украины», принятый в 2015 году. В соответствии с ним Госдепартаменту не просто предлагается, а приказано тратить 20 миллионов долларов в год для того, чтобы продвигать демократию в России, включая финансирование российских НПО, выступающих за «демократизацию» всех сфер жизни», — сказал Лавров.

По словам главы МИД, американские дипломаты не раз были замечены на публичных мероприятиях оппозиции, включая несистемную, «с лозунгами смены режима и так далее». Лавров отметил, что его американские коллеги пытаются обратить это в шутку, однако по фактам вмешательства во внутреннюю политику России никакой реакции с их стороны нет.

На данный момент все организации, которые получают финансирование по данному закону, проверяются, добавил Лавров.

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