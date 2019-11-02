Лавров: никто не застрахован от санкций США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что от санкций США не застраховано ни одно государство мира.

Как передает Report об этом он сказал в эфире передачи «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».

Он отмечает, что от санкций США не застрахованы даже их союзники.

«Это такая дубина, которой размахивают абсолютно бездумно», — сказал Лавров.

По его словам, страны, которые рассчитываются в долларах в экономических отношениях с другими государствами в любой момент могут превратиться в заложников геополитических замыслов США.

| 2019-11-02T11:19:05+00:00 2 ноября 2019, 11:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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