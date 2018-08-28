Лавров: Негативная динамика отношений России и США вредит обеим странам

Негативная динамика отношений между США и Россией вредит обеим странам и создает риски для международной безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете «Правда«.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что было бы наивно полагать, что после встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа между Москвой и Вашингтоном сразу установится полное доверие.
«Также очевидно, что негативная динамика отношений вредит обеим странам, создает дополнительные серьезные риски для всей архитектуры международной безопасности», — заявил Лавров.
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