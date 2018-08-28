Лавров: Негативная динамика отношений России и США вредит обеим странам

Негативная динамика отношений между США и Россией вредит обеим странам и создает риски для международной безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете «Правда«.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что было бы наивно полагать, что после встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа между Москвой и Вашингтоном сразу установится полное доверие.

«Также очевидно, что негативная динамика отношений вредит обеим странам, создает дополнительные серьезные риски для всей архитектуры международной безопасности», — заявил Лавров.

 

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| 2018-08-28T08:28:26+00:00 28 августа 2018, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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