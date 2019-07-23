Лавров: Латинская Америка выступит против военного сценария США в Венесуэле

«Мы с удивлением услышали заявление официальных лиц США насчет того, что доктрина Монро жива. Когда США выступали с наиболее агрессивных позиций по отношению к Венесуэле, прозвучало, что на Венесуэле дело не закончится, следующими будут Куба и Никарагуа. Это очень аррогантная, вызывающая позиция. В современном мире редко такое услышишь. Утверждение о том, что доктрина Монро жива, — это факт. Мы слышали такие заявления от советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона», — заявил Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT в преддверии турне по Латинской Америке.