Лавров: Интересы Турции на севере Сирии абсолютно законны

Россия признает абсолютно законными интересы безопасности Турции, для обеспечения которых Анкара планирует создать зону под своим контролем на северо-востоке Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», рассказывая об итогах состоявшихся во вторник переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ответы Лаврова опубликованы в воскресенье на сайте МИД РФ.

«Это другая часть Сирии — северо-восток, — сказал Лавров, отвечая на вопрос об отношении России к планам Турции по созданию зоны безопасности в Сирии. — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция хочет обеспечивать там свои интересы безопасности. Президент Путин подтвердил, что мы признаем эти интересы абсолютно законными и поддерживаем достижение договоренности, которая в первую очередь учитывала бы уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики».