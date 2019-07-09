Лавров и Мнацаканян обсудили Карабах

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили нагорно-карабахское урегулирование.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, встреча состоялась на полях неформального заседания глав МИД стран ОБСЕ в городе Високе-Татри в Словакии.

«В ходе встречи Мнацаканян и Лавров обсудили вопросы армяно-российской союзнической повестки, сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах», — говорится в сообщении МИД Армении.

В частности, главы МИД двух стран обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной и международной повестки и рассмотрели процесс мирного урегулирования карабахского конфликта.